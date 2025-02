Colombo: “Non esistono montagne troppo alte da scalare, siamo in semifinale”

La vittoria contro la Juventus potrebbe rappresentare una spinta importante per l’Empoli. Il club toscano infatti, oltre a tentare di realizzare un piccolo sogno in Coppa Italia, ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Per il momento gli azzurri si trovano a soli due punti dal Parma e, proprio per questo motivo, sarà importante dimostrare quanto visto contro i bianconeri anche nel prossimo appuntamento di campionato contro il Genoa. Intanto, però, Colombo e i compagni si godono l’accesso in semifinale, con l’attaccante che ha commentato così sui social il trionfo: “Non esistono montagne troppo alte da scalare, siamo in semifinale! Ora andiamo a toglierci le soddisfazioni che meritiamo anche in Serie A”.

FOTO: Instagram Colombo