Colombo: “Grande prestazione. Era impossibile esultare, sono nato qua”

08/01/2026 | 23:07:50

L’attaccante del Genoa Lorenzo Colombo ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: “Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti ad uno stadio del genere di poter dire la nostra. Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Impossibile, sono nato qua. È stata una parte troppo importante della mia vita, mi hanno cresciuto che avevo 5 anni. Non esulterò. È il miglior stadio d’Italia con questi colori, quando entri ti dà un’energia positiva”.

foto x genoa