Colombo: “De Rossi ci ha dato coraggio, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti”

07/02/2026 | 20:55:46

Lorenzo Colombo ha parlato a DAZN dopo Genoa-Napoli: “Alla squadra non si può dire nulla, abbiamo fatto grandi prestazioni contro squadre forti e con un altro rigore subito che ci lascia con l’amaro in bocca. Del rigore non devo dire nulla, l’errore è anche nostro nel non aver sfruttato un possesso vicino alla loro area. Il nostro controllabile poteva essere fatto meglio. Il lavoro di De Rossi? E’ una cosa sotto gli occhi di tutti, ha dato coraggio a tutti, di volere la palla e di giocare, di essere protagonisti con la palla. Quando hai la palla la qualità del nostro gruppo esce, perché ne abbiamo”.

