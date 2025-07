Colombo al Genoa: “Inizia una nuova sfida con la maglia del club più antico d’Italia”

28/07/2025 | 23:50:35

In serata il Genoa ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Lorenzo Colombo. Il giocatore sui social ha scritto la sua prima impressione, salutando i suoi nuovi tifosi: “Inizia una nuova sfida, con la maglia del Club più antico d’Italia. Una piazza che vive di passione vera. Fiero di farne parte. Non vedo l’ora di sentire il Ferraris esplodere e dare tutto per questi colori”.

Foto: X Genoa