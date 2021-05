Colombia, James Rodriguez escluso dalla Copa America: “Livello non ottimale di condizione”

La Colombia ha comunicato che James Rodríguez è stato escluso dalla lista dei convocati per le partite contro Perù e Argentina (valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022) e per la Copa América 2021.

“Nei giorni scorsi, il centrocampista è stato sottoposto a visite mediche, che hanno riscontrato un livello non ottimale di condizione. Il CT Rueda e il suo staff si rammaricano di non poter contare su James Rodríguez e sperano che presto il centrocampista possa tornare a rappresentare il Paese con la solita professionalità”. Al suo posto è stato chiamato Edwin Cardona, che si unirà al gruppo dopo la gara del suo Boca Juniors, che affronterà il Racing Club nella Copa de la Liga Profesional, nella serata di lunedì 31 maggio.