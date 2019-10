Colombia, il ct Queiroz: “Stiramento all’adduttore per Zapata”

Carlos Queiroz, commissario tecnico della Colombia, ha parlato in merito all’infortunio di Duvan Zapata rimediato durante l’amichevole terminata in pareggio (0-0) contro il Cile: “Duvan ha accusato dolore e abbiamo scelto di sostituirlo subito, meglio non rischiare in questi casi. Ha avuto uno stiramento all’adduttore, ma per i tempi di recupero dobbiamo attendere gli esami. Le sensazioni non sono positive”.

Foto: Marca