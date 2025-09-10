Colombia a un passo dai Mondiali, Mina: “Ora arriva il bello, dobbiamo prepararci con disciplina”

10/09/2025 | 13:43:53

Yerry Mina è intervenuto su Instagram, dove ha commentato la vittoria sul Venezuela che ha avvicinato la sua Colombia ai Mondiali 2026: “Voglio dare tutta la gloria e l’onore al mio Signore Gesù, perché senza di Lui nulla sarebbe possibile. Grazie Signore per la benedizione di poter segnare nuovamente con questa maglietta che significa tanto per me e per tutti i colombiani. Ottimo lavoro da parte di tutta la squadra che abbiamo saputo mantenere la calma, lottare fino alla fine e chiudere al meglio questa eliminatoria. Ora arriva il meglio: prepararsi con disciplina e impegno a ciò che verrà al Mondiale”.

FOTO: Instagram Mina