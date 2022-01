Colombi su Buffon: “La società ha deciso di investire su di lui e io ho accettato. Vederlo in Tv non rende come viverlo ogni giorno”

Il portiere del Parma Simone Colombi ha parlato del dualismo con Gianluigi Buffon ai microfoni di ParmaTv: “Non pensavo di giocare di più, poi è normale che ognuno si allena sempre per farsi trovare pronto quando c’è bisogno. Però le cose erano chiare fin dall’inizio. La società ha deciso di investire e puntare sul ritorno di Buffon e io ho accettato quello che mi ha chiesto la società, ovvero di stare dietro a un totem come lui e di rubargli tante cose. Perché, in effetti, vederlo dal vivo, viverlo nello spogliatoio e in campo, è una cosa solamente vederlo in tivù la domenica non rende. Io mi alleno per giocare ogni domenica, poi le scelte spettano all’allenatore e io le accetto. Ripeto, essere dietro a Buffon è quasi una gratificazione. Io personalmente non mi sento secondo in Serie B, mi sento secondo al Parma di Buffon, che è un’altra cosa. Alla fine di tutto, conta il bene della squadra. Se arriviamo al sabato o la domenica a vincere, siamo tutti più contenti”.

FOTO: instagram personale