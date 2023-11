Colomba: “Thiago Motta ha portato continuità di risultati. Italiano? Ha trasmesso i suoi principi, ma la squadra deve concretizzare”

Franco Colomba, ex allenatore del Bologna, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola del calendario di A in alternanza con le coppe europee, dei rossoblù e della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Giocare le coppe europee non aiuta per quanto riguarda il rendimento in campionato, basta vedere anche le big come Napoli e Milan: le troppe gare ravvicinate fanno sì che il rendimento dei giocatori non sia ottimale sia dal punto di vista fisico che mentale. Far giocare sempre gli stessi non è il massimo. Ormai il calcio è diventato molto atletico e fisico e il turnover è importante”.

Su Thiago Motta: “È riuscito a far integrare bene i nuovi, con lui il Bologna ha trovato continuità. Non è un integralista, gli piace dominare il gioco ma le sue squadre sono capaci di chiudersi quando è il momento. Poi Zirkzee è il vero regista offensivo di questa squadra, basta cercare lui che nasce gioco. Ha dei leader. Poi ci sono altri calciatori scoperti nel tempo anche grazie a Thiago Motta”.

Su Italiano: “La Fiorentina gioca bene, il tecnico è riuscito a trasmettere i propri principi alla squadra. Se poi non riesci a trasformare quello che costruisci rischi di andare in difficoltà. Italiano è un ottimo allenatore, e trasmettere qualcosa alla squadra è importante”.

Foto: instagram Bologna