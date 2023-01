Collovati: “Riprendere Lukaku per l’Inter è stato un errore, anche se a quelle condizioni era un affare. Io avrei puntato su un giovane”

Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, campione del Mondo del 1982, ha parlato al Corriere della Sera in merito al mercato dell’Inter e al ritorno di Lukaku la scorsa estate.

Queste le sue parole: “Riprendere Lukaku è stato un errore per l’Inter. In quel momento e a quelle condizioni sembrava un’ottima idea, non giriamoci intorno. Fin qui ha deluso, però non escludo che si sblocchi: è un grande attaccante. Certo, anche qui io avrei dato la priorità a una punta giovane…”.