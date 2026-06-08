Collina: “Cambiamenti arbitrali per il Mondiale? Le idee sono le stesse del 2022, ma il calcio si evolve. VAR? Ci sono novità”

08/06/2026 | 11:13:08

L’ex arbitro Pierluigi Collina, ha concesso un’intervista ad AS. Queste le sue parole:

“Cosa ne penso degli arbitri del Mondiale? Siamo circa 170 a Miami e abbiamo iniziato il seminario di preparazione martedì scorso. Ci sono voluti tre anni per arrivare a questo punto. Il nostro obiettivo è mantenere o addirittura superare il livello degli anni precedenti. Le idee sono le stesse del 2022, ma il calcio si evolve. Quali cambiamenti arbitrali aspettarsi? Verrà mostrato un cartellino rosso a qualsiasi giocatore che si copra la bocca durante un confronto con un altro giocatore, o a qualsiasi giocatore che lasci il campo senza permesso, o a qualsiasi allenatore che lo incoraggi a farlo. Sui rinvii dal fondo, se si verifica un ritardo di 5 secondi dopo l’ammonizione dell’arbitro, verrà assegnato un calcio d’angolo. Lo stesso vale per le rimesse laterali. Quando si effettuano sostituzioni, un giocatore deve lasciare il campo entro 10 secondi; altrimenti, il suo sostituto non può entrare in campo prima di un minuto. Un giocatore infortunato che necessita di cure mediche deve rimanere fuori dal campo per 60 secondi per ricevere le cure necessarie. VAR? Ci sono novità. Le seconde ammonizioni che portano a un cartellino rosso possono ora essere riviste dal VAR. Anche i calci d’angolo chiaramente irregolari possono essere rivisti prima che vengano battuti”.

Foto: sito UEFA