Collina: “Bastoni-Kalulu? Sarebbero bastati dieci secondi per evitare una settimana da incubo”

01/03/2026 | 15:33:35

Pierluigi Collina ha parlato a Sky Sport tornando sul caso Bastoni-Kalulu di Inter-Juventus: “Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo, sono anni che parliamo di questo tema, spero che ora anche gli scettici si siano convinti e che d’ora in poi riusciremo a cambiare preventivamente, prima che capiti qualcosa di simile. Se qualcuno mi avesse ascoltato tre anni fa, sarebbe stato meglio…”.

foto sito ufficiale uefa