Ebrima Colley è un obiettivo concreto dello Spezia, rientrato dal prestito di Verona è pronto per una nuova esperienza. Ma il club ligure neo-promosso deve avere ancora un po’ di pazienza perché Gasperini ha intenzione di tenere l’attaccante. Gli serve per le rotazioni e al momento ha chiesto all’Atalanta di non liberarlo.

Foto: Twitter Atalanta