Ebrima Colley è un nuovo giocatore dello Spezia. Operazione completata in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’Atalanta. Per l’attaccante classe 2000 si tratta di una nuova opportunità in Serie A dopo la parentesi vissuta nella scorsa stagione a Verona. Eccolo nella prima foto dopo la firma in compagnia del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino.