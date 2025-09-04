Collegno, squalifica di un anno al portiere picchiato da un genitore: aveva provocato la rissa

04/09/2025 | 18:25:12

Un anno di squalifica per Thomas Sarritzu, il portiere di 13 anni picchiato dal padre di un avversario al termine della sfida tra Volpiano-Pianese e Carmagnola. Nel video diffuso sui social, si può osservare il colpo sferrato dall’estremo difensore del Volpiano-Pianese ai danni del collega del Carmagnola sotto lo sguardo dell’arbitro. Immediata è stata l’aggressione del genitore della vittima dell’accaduto che ha procurato la frattura del malleolo e un trauma facciale a Thomas. Il comunicato firmato dal Giudice Sportivo Roberta Lapa e dai sostituti Gianluca D’Angelo, Maurizio Capuani e Gerardo Orlandella: “Vista la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport improntati alla correttezza ed al rispetto dell’avversario, considerato altresì, che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante pur consapevole delle disposizioni normative vigenti, ma altrettanto consapevole dell’eccezionalità e della spregevolezza dell’evento, ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità, pertanto si squalifica il succitato giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa e colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito ad un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco”.

Foto: Il Faro