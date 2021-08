Collegio di Garanzia del Coni: annullata la squalifica di 10 giornate all’attaccante Marconi

E’ stata annullata la squalifica per dieci giornata inflitta all’attaccante Michele Marconi che era stato accusato di aver utilizzato una frase razzista nei confronti di Obi. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni al quale il giocatore aveva fatto ricorso.

Questo il testo della sentenza: “Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2021, presentato, in data 4 giugno 2021, dal sig. Michele Marconi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC per l’annullamento della decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell’11 maggio 2021, notificata in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell’8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v., nonché di ogni atto e provvedimento annesso, connesso, collegato e conseguente. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC dell’11 maggio 2021 (C.U. n. 105/A), affinchè la stessa, in diversa composizione, decida in conformità ai principi di diritto enunciati in parte motiva. Spese al definitivo”.

Foto: Twitter Pisa