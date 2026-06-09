Collegio Garanzia CONI: “Pronuncia su eleggibilità Malagò non è nostra competenza”
09/06/2026 | 21:41:16
Il Collegio di garanzia dello Sport del Coni si è espresso in una nota ufficiale sulla richiesta del ministro Andrea Abodi di verificare l’applicazione delle norme sul ‘pantouflage’ sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. “Parrebbe esorbitare dalla competenza del Collegio una pronuncia avente ad oggetto tale verifica preliminare, anche sulla base della considerazione che il Collegio stesso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi in ultimo grado sui provvedimenti di ammissione e/o diniego delle candidature in caso di impugnazione. Si rileva che, se, da un lato – si afferma – non è in discussione nel caso in esame ed in relazione alla procedura elettorale il possesso dei requisiti rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo previsti all’art. 29 dello Statuto Figc, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024, dall’altro, la valutazione di eventuali altri profili di candidabilità e/o eleggibilità, che non rientrano in questi ultimi, finirebbe per esulare dalla competenza di questo Collegio, attenendo eventualmente alla competenza funzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione” si legge nella nota riportata dall’ANSA.
Foto: Twitter CONI