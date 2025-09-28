Collavino: “Udinese arrabbiata, gli interventi al VAR hanno stravolto la partita”

28/09/2025 | 14:58:57

Stefano Collavino si è sfogato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Udinese con il Sassuolo: “Abbiamo rivisto le immagini e siamo molto arrabbiati. Ci sono stati due interventi del VAR che hanno stravolto le decisioni dell’arbitro e hanno cambiato il corso di una partita difficile ma che poteva prendere una piega differente. Nel primo episodio le immagini non erano chiare ma non ha senso l’applicazione del VAR in quel contesto, anzi crea più confusione della dinamica della realtà in campo: immagini non chiare e l’arbitro che era a pochi metri e che dal nostro punto di vista aveva valutato correttamente la situazione. Il secondo è grave perché è rigore tutta la vita, Solet viene colpito al piede e non è compito del VAR valutare l’intensità del colpo e non è un chiaro ed evidente errore e il VAR non doveva intervenire, è intervenuto invece in maniera impropria e qualcuno ci spieghi ancora l’applicazione di questo regolamento. Noi siamo stati come club tra i sostenitori dell’applicazione della tecnologia in campo per poter avere chiarezza però in presenza di immagini chiare e in entrambi i casi oggi questo non si è verificato, soprattutto nel primo perché nel secondo per nostro avviso il rigore ci stava tutto”.

Foto: Instagram Collavino