Collavino (dg Udinese): “Non ci nascondiamo, l’obiettivo è tornare in Europa”

13/11/2025 | 00:10:41

Franco Collavino, dg dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dell’inizio di campionato della squadra friulana.

Queste le sue parole: “Un inizio in linea coi programmi dopo un mercato intenso e di alto livello, che ha portato giocatori interessanti in prospettiva e pronti per il presente. Mi riferisco a Zaniolo, ma anche a calciatori come Atta che è il centrocampista col miglior rendimento della Serie A e giovani come Guehi e Palma. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando anche di migliorarci ancora”.

Serve cambiare anche la mentalità? “La scorsa era una stagione iniziata dopo un finale particolarmente difficile e complicato, era indispensabile dare una svolta. La battuta finale dello scorso anno dopo la salvezza vogliamo migliorarla, vogliamo anticipare ancora i tempi della salvezza e poi cercare di alzare l’asticella guadagnando posizioni in classifica per arrivare almeno nella parte sinistra”. Il lavoro di Runjaic? “Un allenatore che ha fatto un lavor intenso e solido, ha lavorato per cambiare la mentalità della squadra. Sta lavorando anche sulla testa dei giocatori, non solo in campo. L’idea è cambiare anche l’attitudine e la mentalità di non accontentarsi mai e di cercare risultati anche su campi difficili”.

C’è la parola Europa, nei programmi dell’Udinese? “Assolutamente sì, non ci nascondiamo. L’obiettivo è ritornare in Europa, abbiamo partecipato diverse volte e vogliamo riassaporare questa abitudine. Serve un percorso, stiamo consolidando risultati e valori e stiamo facendo emergere giocatori, tutto va nella direzione corretta, l’importante è continuare a fare bene”.

Il BluEnergy Stadium? “Un percorso virtuoso iniziato anni fa, ora sta dando risultati di alto livello. Abbiamo avuto la Supercoppa, il rugby, la Nazionale… Poi a giugno avremo almeno 4 concerti di alto livello. Il tutto senza contare l’utilizza da parte delle aziende del territorio, con oltre 100 eventi in questo senso. Siamo orgogliosi, è un catalizzatore per tutto l’ambiente che traina il territorio anche dal punto di vista della promozione e dell’economia”.

