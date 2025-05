Collavino (dg Udinese): “Con il Monza un incidente di percorso. Con Juve e Fiorentina vogliamo chiudere bene”

13/05/2025 | 22:00:20

Il dg dell’Udinese, Collavino, ha parlato a Sky della stagione dei bianconeri.

Queste le sue parole: “La sconfitta col Monza è stata un passo falso. D’altra parte in questa stagione abbiamo avviato un percorso di crescita che ci ha portati a risultati importanti, a far crescere la squadra e valorizzare determinati giocatori. Abbiamo centrato la salvezza, coi famosi 40 punti, con largo anticipo e il nostro campionato resta quindi positivo, al di là del passo falso di domenica. Ora vogliamo far bene le ultime due partite che restano contro Juventus e Fiorentina”.

Collavino è stato comprensibilmente interpellato anche sui tanti talenti bianconeri nel mirino delle big, da Solet in difesa fino a Lucca in attacco: “Abbiamo uno scouting importante e un brand altrettanto importante che ci porta ad avere giocatori nel mirino delle grandi. Ci sono delle proposte e degli interessamenti, è ovvio, ma oggi siamo tutti concentrati sul finale di stagione. Poi vedremo…”.

Infine, una battuta sulla Supercoppa Europea 2025 in programma proprio al Bluenergy Stadium di Udine il prossimo 13 agosto: “Siamo pieni di entusiasmo, contenti di ospitare questa fantastica competizione. Sarà una grande occasione per la nostra città e la nostra regione. È un grande risultato per la modernità del nostro stadio, che ha ospitato diverse volte la Nazionale italiana e adesso è diventato un punto di riferimento anche per la UEFA. Non vediamo l’ora che arrivi il 13 agosto, ci aspettiamo tanti tifosi da tutta Europa e tante persone incollate alla tv”.

Foto: sito Udinese