Collavino: “Arizala e Mlacic sono giocatori di prospettiva. Obiettivi? La parte sinistra della classifica è alla portata”

04/02/2026 | 16:20:19

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio della sessione di mercato appena conclusa: “Giocatori come Atta, Ekkelenkamp, Solet, Okoye fanno parte di una rosa ben ampia, ulteriormente allargata con due acquisti: Arizala e Mlacic sono due giovani di prospettiva su cui possiamo programmare il futuro. Dal nostro punto di vista la parte sinistra della classifica dovrebbe essere a portata di mano, ma non la viviamo come motivo d’ansia. Zaniolo? E’ stato fuori 18 giorni per infortunio, sta lavorando con grande intensità. Il nostro obiettivo era quello di migliorare, cercare di anticipare il più possibile il discorso salvezza, e sono due cose rispettate”.

Foto: sito Udinese