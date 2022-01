Collauto (Ds Venezia): “Mercato? Siamo vigili, ci muoveremo solo per giocatori che alzino il livello”

Il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto ha così parlato di mercato in conferenza stampa: “Ci stiamo guardando intorno e non siamo lontani dal definire certe cose, ma mancano 15 giorni e dovremo stare attenti anche al mercato in uscita perché con il Covid la situazione resta delicata. Saremo vigili, se ci sarà l’opportunità di migliorare ancora la squadra lo faremo, ma solo per prendere giocatori che alzino il livello”.

FOTO: twitter venezia