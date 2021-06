Collauto, ds Venezia: “Dor Peretz? Dovrà dimostrare di essere all’altezza del campionato più difficile al mondo”

Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, ha raccontato a Calciomercato.com della squadra appena promossa in Serie A. Ecco le sue parole: “E’ stata una grande stagione. Siamo partiti con l’obiettivo di alzare l’asticella rispetto all’annata precedente, abbiamo giocatori e persone di qualità che hanno facilitato l’inserimento di nuovi ragazzi. Volevamo prendere giocatori che avevano voglia di rivalsa e rimettersi in discussione per prendersi quello che probabilmente meritavano. Mi riferisco ai vari Forte, Mazzocchi… a giocatori che nella stagione precedente avevano subito delusioni pur facendo ottimi campionati. In questa stagione hanno giocato sempre cinque o sei calciatori che l’anno prima erano retrocessi, con l’obiettivo di motivare tutto il gruppo. Poi abbiamo inserito qualche ragazzo straniero, che io chiamo ‘giocatori internazionali’, che si sono calati in questo contesto in maniera meravigliosa; nel giro di un mese hanno imparato l’italiano, sono entrati in un gruppo fantastico che è cresciuto nel tempo e ha raggiunto un risultato insperato ma meritato.

E Dor Peretz l’avete visto dal vivo?

“Un paio di volte sì, ma lo seguiamo da mesi. Non penso sia una scoperta, è un giocatore che ha già fatto partite importanti a livello internazionale e si è distinto con la sua nazionale. E’ pronto a fare un passo avanti e abbiamo puntato molto sulle sue motivazioni.

E’ un centrocampista box to box che può giocare in varie zone di campo. Un centrocampista che fa della tecnica e dell’aggressività le sue armi migliori. Avevamo capito subito che potesse fare al caso nostro, è arrivato nel campionato più difficile al mondo con grandi motivazioni e ora dovrà dimostrare di esserne all’altezza. Ha numeri importanti, copre bene il campo e si fa trovare pronto molto spesso in zona gol aggredendo l’area avversaria. Speriamo confermi le sensazioni che abbiamo”.

Foto: Twitter Venezia