Coletti-Cerignola, svolta in arrivo due settimane dopo

Che l’Audace Cerignola fosse all’inseguimento di Tommaso Coletti ve lo abbiamo detto addirittura sabato 10 agosto, parlando di un assalto partito per riportare un pugliese doc a casa propria. Da allora sono passate più di due settimane e ora la trattativa ha finalmente trovato la svolta giusta per andare in porto. L’esperto centrocampista arriva dalla Triestina dopo ver disputato in carriera un totale di 43 gare in Serie B e ben 343 in C tra campionato regolare, playoff e playout. Il classe ’84, con un trascorso tra le altre con le maglie di Foggia, Brescia e Pescara, sarà il rinforzo di lusso dell’ambiziosa squadra pugliese.