Cole-Cesena: la sorpresa di ieri, i satelliti spenti e il contratto particolare

15/03/2026 | 18:05:17

Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena. Una notizia anticipata nella giornata di ieri, un nome mai accostato al club romagnolo e poi confermato anche da chi proprio su quel profilo è andato a rimorchio (specialità della casa). Il Cesena ha lavorato a satelliti spenti (gli stessi che avevano mandato con certezza Malen verso l’Atletico Madrid piuttosto che alla Roma, salvo scoprirlo nella Capitale non troppe ore dopo: il mercato surreale…). E aveva deciso già nella giornata di giovedì di provvedere all’esonero di Mignani, bypassando la figura del direttore sportivo Fusco, sempre più separato in casa. Il risultato contro il Frosinone sarebbe stato ininfluente, fosse dipeso da quello (un pareggio dopo una buona partita) sarebbe stato giusto confermare l’allenatore. La leggenda della Premier ha accettato senza porre condizioni particolari, a conferma del suo grande desiderio di fare l’esordio da allenatore in Italia. Infatti il contratto sarà fino a giugno con opzione rinnovo legata alla conquista dei playoff, ma anche con la possibilità da parte del Cesena di esercitarla a prescindere se dovesse essere soddisfatto del rendimento di Cole. Otto partite per dimostrare e per mettersi in gioco, questa volta a satelliti accesi…

Foto: Instagram Cesena