Colantuono: “Troppa differenza tra noi e l’Inter. Abbiamo bisogno di fare un po’ di mercato”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il 5-0 subito contro l’Inter:

“È andata in linea di massima come alle altre squadre che affrontano l’Inter in questo momento. Per quanto ci riguarda c’è troppa differenza, in una gara del genere te lo puoi aspettare. Anche con la Roma è stata sulla stessa falsariga”.

Cosa vi dite sulla questione societaria?

“Noi sapevamo che il campionato sarebbe stato questo, una corsa con quattro o cinque squadre. Arrivarci con delle idee consolidate, con un po’ di mercato… Questi ragazzi hanno bisogno dell’aiuto di qualcun altro. Ora servirebbe farlo subito, perché ora giochiamo a Udine e poi il 6 di gennaio saremo in campo. Non so se il trustee ci permetterà di fare mercato. Non voglio parlarne, perché il clima è particolare. Me lo aspettavo. Finiamo il girone di andata e rimbocchiamoci le maniche. L’Udinese è difficile ma alla nostra portata”.

Dove andrebbe a incidere maggiormente, sul mercato?

“Noi abbiamo bisogno di puntellare la squadra. Anche oggi, pur ringraziando qualcuno non al top della condizione che non poteva giocare, c’è una striscia di infortuni impressionante. C’è da fare mercato, poi vedrà chi accetta una sfida come questa, è clamorosa. Però puoi andartela a giocare con le altre con più efficacia”. Foto: screen DAZN