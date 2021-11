Colantuono: “Ribery sta bene e si sta allenando. Lazio molto simile al Napoli, dietro concede qualcosa”

Stefano Colantuono ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro la Lazio: “Ribery ha vissuto una settimana particolare, ha preso una botta nel derby col Napoli e abbiamo cercato di gestire il tutto in modo intelligente. Ma sta bene e si sta allenando. La Lazio ha caratteristiche molto simili a quelle del Napoli, dietro concede qualcosa. Occorre una partita caratterizzata da abnegazione e cura dei dettagli. Dobbiamo essere pronti a soffrire, la superiorità tecnica dell’avversario è innegabile. Ma quando hai la possibilità di ripartire e creare occasioni non devi tirarti indietro. Col Napoli abbiamo avuto 2-3 chance interessanti, loro hanno calciato poco perchè abbiamo fatto un buon lavoro. La concretezza è fondamentale, ovviamente mi aspetto una partita simile a quella di domenica scorsa. Sono i dettagli a fare la differenza”.

FOTO: Twitter Salernitana