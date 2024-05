Colantuono: “Mi aspettavo di più, oggi la squadra non mi è piaciuta. Stagione maledetta”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, analizza così ai microfoni di DAZN l’ultima gara casalinga persa 2-1 contro l’Hellas Verona: “Nel primo tempo mi aspettavo di più, eravamo diversi da Torino, la grande voglia del Verona ci ha sorpresi. Siamo andati nel pallone, sul 2-0 diventa quasi impossibile rimettere le cose a posto, la partita l’abbiamo compromessa nel primo tempo”.

Poi ha proseguito: “Nella ripresa abbiamo provato a palleggiare un po’ di più, sono mosse della disperazione per smuovere qualcosa. Mi dispiace molto, questa è stata una stagione maledetta. Non è facile preparare le partite, trovare stimoli. Già all’arrivo aspettavamo solo la matematica della retrocessione, qualcosa di buono abbiamo fatto. La partita della quale non sono contento è stata quella di oggi, anche con l’Atalanta c’è stata una buona prestazione così come contro la Fiorentina. Oggi la squadra non mi è piaciuta”.

Foto: Instagram Salernitana