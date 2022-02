Colantuono: “Le voci sul mio esonero non mi sfiorano per niente”

Così ai microfoni di DAZN, a fine gara, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono: “Abbiamo preso calciatori di qualità. Abbiamo vissuto 3 mesi infernali. Oggi ci sono tanti calciatori che ci permettono di essere più offensivi. Abbiamo bisogno di vittorie. Non posso stare a pensare alle voci su un mio eventuale esonero. Ho 60 anni, non mi sfiorano neanche queste voci. È un problema per i giornalisti, non mio”.

FOTO: Twitter Salernitana