Colantuono: “Le ultime gare sono una vetrina per i ragazzi”

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato così nel prepartita ai microfoni DAZN: “Abbiamo in rosa calciatori molto interessanti, tra l’altro giovani e di proprietà. Mi viene in mente Tchaouna, che è diventato importantissimo per noi, ma aggiungerei anche Pirola che è il capitano della Nazionale under21. Queste ultime gare di campionato serviranno anche a mettere in vetrina qualcuno dei nostri ragazzi. Oggi vorrei che ripetessimo la prova offerta contro l’Atalanta la settimana scorsa, magari con un pizzico di fortuna potremmo portare a casa anche un risultato positivo pur sapendo che sarà difficilissimo contro una big che si gioca qualcosa di grosso. Le problematiche, purtroppo, sono tante. Abbiamo una decina di calciatori fuori, siamo in emergenza e posso assicurarvi che è difficile trasmettere motivazioni ad un gruppo quando sei già retrocesso. Però in settimana ho avuto delle risposte positive e spero di vedere una buona prestazione nell’arco dei 90 minuti”.

Foto: Instagram Salernitana