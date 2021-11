Colantuono: “Juventus? Partiremo 0-0, poi vedremo cosa succederà. Abbiamo già messo in difficoltà il Napoli”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così nella conferenza stampa di vigilia della gara di domani contro la Juventus.

Sulle condizioni della squadra dopo l’1-1 di Cagliari: “C’è sempre il rammarico di essere costantemente in emergenza. Domani mattina è previsto un altro allenamento, anche per questo non ho diramato la lista dei convocati. Qualcuno lo abbiamo recuperato, per altri è una situazione ai limiti. Ribery? Vediamo domani, ci sono altre 24 ore di tempo e proveremo a sfruttarle al massimo”.

Sulla Juventus: “Le partite vanno giocate, scopriremo domani se avranno punti deboli. Occorrerà l’atteggiamento giusto, speriamo di sfruttare quelle occasioni che si potranno presentare. La Juventus ha perso l’ultima partita e verrà qui con il dente avvelenato, ma la mia esperienza insegna che ogni gara va giocata. Al fischio di inizio partiremo 0-0, poi vedremo cosa succede. E’ normale: recitano un ruolo diverso rispetto al nostro, la Salernitana però deve essere gagliarda un po’ come accaduto contro il Napoli che, ad oggi, è la squadra più forte del campionato”.

Sulla spinta del pubblico dell’Arechi: “E che vuoi dire di più? A Cagliari hanno fatto un viaggio non certamente comodo, sotto questo aspetto siamo da Champions League. Sono la nostra certezza e la nostra grande forza. Ci trascineranno così come accaduto con il Napoli”.

FOTO: Sito Salernitana