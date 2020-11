Colantuono: “Il Crotone è una squadra che gioca bene, per vincere il Toro deve fare la partita giusta”

L’allenatore Stefano Colantuono, che è stato sulla panchina del Torino nella stagione 2009-10, ha parlato a TorinoGranata.it in vista della sfida al Crotone:

“Secondo me il Toro non si trovava in un tunnel così buio, ha perso alcune partite perchè manca qualcosa a livello mentale, vedi con la Lazio. Ha gestito bene la gara tranne che nei minuti finali ed il risultato non è arrivato.

Vincere con il Genoa è stato importante perchè non è una squadra semplice da battere, può essere quella miccia che riaccende un po’ tutti i meccanismi.

Oggi guai a sottovalutare il Crotone, che è in difficoltà ma gioca bene anche quando non fa risultato.

Per vincere serve la partita giusta”.