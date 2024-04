Colantuono: “Il Bologna ha meritato, ma 3 gol sono eccessivi. Onoreremo il campionato fino alla fine”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bologna: “Sapevamo che il possesso del Bologna sarebbe stato una criticità. Abbiamo avuto le nostre chance, Orsolini ha fatto un gran gol. Abbiamo avuto la palla del pareggio e poi subito il 3-0. 3 gol sono tanti per la partita che è stata giocata. Il Bologna ha meritato, ma 3 gol sono eccessivi. Siamo ripartiti da cose semplici, con due linee da 4 e un esterno molto alto. Questa partita richiedeva certe cose, magari in futuro cambieremo qualcosa. Oggi serviva equilibrio ed essere pronti a ripartire”.

Sul come trasmettere la motivazione alla squadra: “Con la squadra sono stato chiaro: dobbiamo onorare il campionato fino alla fine, non è scontato avere 1000 tifosi in trasferta da ultimi. Dobbiamo anche rendere conto alla società, che non ci fa mancare nulla. Fino a che sarò qui, concentrerò le energie su questo. La matematica non ci condanna, il calcio talvolta è strano. Dobbiamo fare le cose per bene fino alla fine”.

Infine, sul ritorno in panchina: “Nulla di diverso, mancavo da un anno e mezzo in panchina. Non è cambiato nulla, sempre le stesse emozioni, la stessa tensione e la stessa voglia di fare bene. Vedremo nelle prossime partite”.

Foto: Instagram Salernitana