Colantuono: “Faremo un girone di ritorno all’altezza e potremo giocarcela fino alla fine”

Stefano Colantuono a DAZN dopo il pareggio con lo Spezia: “Mi è piaciuta la grande volontà dei ragazzi, c’era gente che non giocava da parecchio e ha dato grande disponibilità. Il gruppo ha voglia, è motivato, abbiamo incontrato una buona squadra. La partita ce la siamo giocata, se nel secondo tempo il tiro di Kastanos fosse andato dentro avremmo raccontato una vittoria. Sono contento, sapevo a cosa andavamo incontro. Possiamo solo crescere, siamo una squadra totalmente nuova con tanti arrivati questa settimana. La squadra ha vissuto sei mesi particolari, lo hanno riconosciuto tutti. Covid, infortuni, trust, mille problemi, a dicembre non sapevamo nemmeno se potevamo riprendere a giocare. C’è un gruppo importante, sono in tanti, posso fare scelte e i ragazzi si sono cimentati bene. Con il lavoro possiamo crescere, faremo un girone di ritorno all’altezza e potremo giocarcela fino alla fine”.

FOTO: Twitter Salernitana