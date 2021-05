Col ritorno di Benzema la Francia fa ancora più paura

Non solo la Francia è campione del mondo con una rosa fatta di grandi campioni, Didier Deschamps si è permesso il lusso di lasciare fuori dalla lista dell’Europeo giocatori come Aouar, Camavinga, Veretout, Upamecano, Fekir e Lacazette tra gli altri. La notizia di ieri è il ritorno di Karim Benzema, forse il giocatore più forte francese, sicuramente l’attaccante, non a caso è stato eletto come miglior giocatore francese. Adesso, col suo ritorno, la Nazionale francese fa ancora più paura in vista dell’Europeo: già Deschamps poteva contare su una squadra completa in tutti i reparti, adesso con l’attaccante più forte si prende la palma da favorita. Benzema ha siglato 22 reti in campionato e il reparto offensivo con Mbappé e Griezmann sarà davvero una prova durissima per le difese avversarie.

Foto: Twitter Champions