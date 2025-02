Col Monza per interrompere il digiuno: in campionato la Lazio non vince all’Olimpico da novembre

L’ultima vittoria all’Olimpico in Serie A risale al 24 novembre, un rotondo 3 a 0 rifilato al Bologna, con gol di Gigot, Zaccagni e Dele-Bashiru. Da allora, in casa le vittorie sono arrivate solo in competizioni altre che non fossero il campionato. La vittoria contro il Cagliari della scorsa giornata, giunta contro una squadra agguerrita e in uno stadio dalla temperatura rovente, può di certo rinvigorire l’umore della squadra, che quest’oggi contro il Monza può riconfermarsi sotto gli occhi dei propri tifosi e ritrovarsi in solitaria al quarto posto (attendendo la Fiorentina). Occasione anche per Castellanos, in gol contro il Cagliari ma che proprio come la sua squadra attraversa un momento non semplicissimo con l’Olimpico, stadio nel quale non segna da novembre. Score comunque ottimo da parte dell’attaccante (8 gol in campionato e 3 in Europa League), che può esser stimolato anche dalla possibile chiamata dell’Argentina tra un mese, in vista delle qualificazioni ai Mondiali.

Foto: Instagram Lazio