Coinceiçao in conferenza: “Porto, vincere ma con grande equilibrio”

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza in vista di Porto-Roma. L’allenatore è stato molto chiaro: “ Dobbiamo vincere, ma sarà importante non avere fretta. Serve consistenza in difesa. La Roma è una squadra forte con giocatori straordinari, ecco perché al Porto servirà equilibrio. Nelle ultime partite abbiamo utilizzato giocatori con poco minutaggio e i riscontri sono stati molto positivi. Se giochiamo come facciamo di solito possiamo centrare l’obiettivo e approdare ai quarti di Champions. Di Francesco in difficoltà? Tutti lo siamo, ma non deve pesare. Siamo tutti sulla corda. Ma noi siamo pronti per una partita che reputiamo difficile, Loro si difenderanno bene, è possibile che durante la gara cambieremo strategia, pronti ad attaccare per centrare la qualificazione. La gara con il Benfica? Alcune cose non sono andate bene, ma molte persone parlano senza capire di calcio, in modo gratuito”.

Foto: Twitter Porto