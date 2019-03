Cognigni: “Ho visto una squadra spaesata. Pioli? A fine stagione analizzeremo tutto”

La sconfitta contro il Cagliari rischia di compromettere definitivamente la zona Europa per la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente esecutivo del club viola Mario Cognigni, ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “Venerdì ho visto una squadra spaesata, senza identità, incapace di proporsi e del tutto diversa da quella di inizio stagione. Quella spregiudicatezza della gioventù ci aveva fatto ben sperare e deve essere motivo di riflessione per tutti”. Su Pioli afferma: “Siamo d’accordo, a fine stagione analizzeremo tutto ciò che ha funzionato in questi due anni, e tutto quello che invece ha funzionato meno. Fatta questa analisi tracceremo le linee guida per il futuro. Mi è sembrato poco logico però che ne abbia parlato adesso, in maniera estemporanea e con tutto il risalto mediatico che è stato dato. Si rischia di tenere l’attenzione su un argomento di poco peso rispetto all’obiettivo che sta inseguendo la squadra. Speriamo che questa pausa possa portare equilibrio e riflessioni per tutti gli attori. Un calo di tensione, o peggio deconcentrazione, non voglio neanche prenderlo in considerazione”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina