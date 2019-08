Coentrão: “Pronto per abbracciare un nuovo progetto”

Otto anni fa, il Real Madrid sborsò ben 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Fabio Coentrão, laterale mancino portoghese che aveva fatto innamorare tutti girando per la penisola iberica. Dopo quattro stagioni, però, i Blancos lo hanno girato in prestito a Monaco e Sporting Lisbona, poi da free agent lo ha preso per un anno il Rio Ave e ora il lusitano si ritrova nuovamente tra gli svincolati. A soli 31 anni, Coentrão ha però ancora tutta l’intenzione di giocare e ha aperto a nuove eventuali pretendenti. Queste le sue brevi dichiarazioni a TVI: “Mi sto allenando per prepararmi bene e sono pieno di forze per abbracciare un nuovo progetto. Vediamo cosa succede“.

Foto: O Jogo