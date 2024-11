Coentrao non ha dubbi: “Con Amorim lo United ha preso il migliore allenatore del mondo”

Fábio Coentrão, ex terzino del Real Madrid e dello Sporting, non ha dubbi sul fatto che il Manchester United abbia fatto la cosa giusta ingaggiando Ruben Amorim come nuovo allenatore. “Lo Sporting ha perso un pezzo molto importante, ma sono felice per Ruben. Merita questo e molto altro. Il Manchester United ha ritrovato il miglior allenatore del mondo… di gran lunga”, ha detto l’ex giocatore a margine di un evento.

Foto: sito Manchester United