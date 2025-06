Coda: “Abbiamo visto l’inferno. Ora abbiamo una chance da sfruttare per non tornarci”

12/06/2025 | 12:54:25

Massimo Coda, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio.

Queste le sue parole: “Abbiamo visto l’inferno dal vivo, ma adesso siamo tornati in vita. E sappiamo bene cosa ci aspetta se dovessimo retrocedere di nuovo. Dopo essere scesi di categoria è stato tutto tremendamente complicato. Nulla è stato facile. Poi è arrivata questa situazione quasi surreale, forse mai vista prima: per noi rappresenta un’ultima occasione per salvarci. A novembre abbiamo avuto un calo decisivo. Ogni settimana diventava più pesante della precedente. Speravi di ottenere risultati, ma non arrivavano. Piano piano, è subentrata la paura. Abbiamo iniziato a perdere fiducia in noi stessi, tutto ci sembrava più difficile e ogni punto pesava come un macigno”.

Cosa è mancato: “Sulla carta eravamo una squadra forte, ma questo da solo non basta. I quattro cambi di allenatore nel corso della stagione ci hanno certamente destabilizzato. C’è una grande differenza tra giocare per vincere e puntare alla promozione, e farlo invece per non retrocedere. È un altro tipo di pressione, si gioca con uno stato d’animo completamente diverso. Ho sempre detto che quest’anno sembriamo tutti brocchi, ma qui dentro ci sono giocatori che hanno vinto campionati, gente abituata ad alzare trofei”.

Foto: X Sampdoria