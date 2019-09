Cluj-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Non solo la Roma, anche la Lazio scenderà in campo domani sera in Europa League in casa del Cluj. I rumeni di Petrescu dovrebbero disporsi con il 4-2-3-1: Vatca in porta, Peteleu, Cestor, Burca e Camora nel reparto difensivo; Itu e Hoban in mezzo al campo con Deac, M. Pereira e Paun a supporto dell’unica punta L. Traoré. Inzaghi sarebbe propenso a rispondere con il consueto 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Vavro, Acerbi e Bastos nel pacchetto arretrato, Patric, Milinkovic-Savic, Cataldi, Berisha e Jony nella zona nevralgica, in avanti El Tucu Correa al fianco di Caicedo (in ballottaggio con Immobile). Appuntamento alle 18:55. A seguire le probabili formazioni:

Cluj (4-2-3-1): Vatca; Peteleu, Cestor, Burca, Camora; Itu, Hoban; Deac, M. Pereira, Paun; L. Traoré. Allenatore: Petrescu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Milinkovic-Savic, Cataldi, Berisha, Jony; 11 J. Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Foto: Lazio Twitter