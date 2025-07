Club Brugge, l’ad Madou sul trasferimento di Jashari al Milan: “Non è il momento giusto. Se insisteranno…”

10/07/2025 | 08:54:22

Il futuro di Ardon Jashari continua a tenere banco in casa Club Brugge. In un’intervista esclusiva rilasciata a Het Laatste Nieuws, l’AD del club Bob Madou ha fatto chiarezza sulle trattative con il Milan, sottolineando come al momento non sia opportuno un trasferimento. “Comprendiamo che Ardon sia deluso, ma lui sa cosa ci aspettiamo da lui,” ha dichiarato Madou. “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia, ma oggi non è il momento giusto per una cessione. Se insisteranno, valuteremo la situazione, ma per ora restiamo fermi sulla nostra posizione.” Madou ha poi aggiunto riguardo alla strategia del Club Brugge: “Non dobbiamo considerarci superiori ad altri club, ma il nostro approccio è chiaro e deciso. Puntiamo a far crescere i nostri talenti con pazienza e senza cedere alle pressioni esterne.”

Foto: Instagram Jashari