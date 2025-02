Club Brugge-Atalanta, i convocati di Gasperini

Domani, alle ore 18:45, andrà in scena il match tra Club Brugge e Atalanta. Una sfida, quella valida per l’andata dei playoff di Uefa Champions League, che ha una grande importanza per l’andamento della stagione di entrambe le compagini. Qui di seguito la lista dei convocati di Gasperini in vista della partita: Bellanova, Brescianini, Carnesecchi, Cassa, Cuadrado, De Ketelaere, Del Lungo, de Roon, Djimsiti, Ederson, Hien, Palestra, Pasalic, Posch, Retegui, Rossi, Rui Patricio, Samardzic, Sulemana, Toloi, Vlahovic V., Zappacosta.

FOTO: Twitter Atalanta