Club bocciati dalla Covisoc: entro mezzanotte la domanda di ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi per Chievo, Carpi, Casertana, Novara, Sambenedettese e Paganese per depositare presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C deliberata la scorsa settimana dal Consiglio Federale della Figc su relazione della Covisoc.

In giornata scade anche il termine per le società che intendono presentare domanda di ripescaggio dalla Serie D alla Serie C e non tutte le società che si sono presentate in un primo istante potrebbero confermare la loro intenzione. Entro mercoledì, invece, bisognerà depositare le domande di sostituzione in Serie C dopo la rinuncia del Gozzano.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i club che fremono per vari ripescaggi, scorrendo la graduatoria – al netto di rinunce e cause d’esclusione – sono Cosenza in B al posto del Chievo, per quanto riguarda la Lega Pro, Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Pistoiese, Rimini e Arezzo, con il Siena in preallarme.

Foto: Logo Coni