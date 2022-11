Clima teso Ferrero-Samp: “I tifosi mi insultano ma non mi interessa”

La Sampdoria sta vivendo una stagione complicata e sul piano societario la situazione non sembra essere diversa, come si percepisce dalle parole del presidente Ferrero in un’intervista al programma di Rai 2 “Belve”: “Non sono stato capito. A Marassi mi insultano perché ho detto che il loro inno non era bello, era bello invece quello della Roma, e i tifosi hanno cominciato a insultarmi e io non ho detto scusate tanto. Ma non me ne è fregato un cavolo, perché i tifosi si sentono padroni delle società, venissero a lavorare”.

Foto: Twitter Sampdoria