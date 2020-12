Clement: “Roma è il posto perfetto per scrivere la storia”

Domani la Lazio affronta il Brugge nell’ultima gara del girone. Ai biancocelesti servirebbe anche un pareggio per passare agli ottavi di finale, ma il Brugge sogna l’impresa.

In conferenza stampa, il tecnico dei belgi, Clement, ha presentato la sfida con la Lazio: “Stiamo bene, dobbiamo recuperare qualche giocatore, domani decideremo il da farsi. Motivazioni particolari? No, conosco il mio gruppo e so che non serve. Roma è un posto perfetto per scrivere la storia. Vogliamo qualificarci. Da un anno e mezzo giochiamo e lavoriamo per fare bene in Europa. Non sono soddisfatto se non raggiungo l’obiettivo. Chiaro che conosciamo la forza della Lazio, ma non ci poniamo limiti. Dovremo stare attenti anche se penso sarà impossibile bloccarli tutti. Dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione da gol”.

Foto: Twitter Brugge