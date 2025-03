Clauss e l’addio all’OM: “La dirigenza mi disse che era finita. Mai parlato con De Zerbi”

Jonathan Clauss torna sulla sua esclusione dall’Olympique Marsiglia. Il difensore, ora in forza al Nizza, è stato intervistato da Kampo ed è tornato nuovamente su quanto accaduto in biancoazzurro la scorsa estate: “La dirigenza aveva detto chiaramente che per me era finita. E se l’avessi presa nel modo sbagliato? Sì, perché volevo fare meglio di quanto avevo fatto a Marsiglia, anche se non credo di aver fatto male. Alla fine non ho avuto più contatti con Roberto De Zerbi. Non so se era lui o la dirigenza a non volerlo”.

