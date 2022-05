Claudio Ranieri in tribuna: doppia ovazione da brividi dei tifosi di Roma e Leicester

Claudio Ranieri è ospite d’onore di Roma-Leicester, semifinale di ritorno attualmente in corso all’Olimpico. Inquadrato dal maxischermo in avvio di secondo tempo, per sir Claudio c’è stata una folta ovazione dei tifosi delle due squadre. A Leicester l’allenatore ha scritto la storia conquistando un’indimenticabile Premier. A Roma non hanno dimenticato il suo proficuo lavoro. Ranieri si è alzato, ha salutato e ringraziato: un bellissimo spot.

Foto: Screen Uefa