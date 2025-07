Claudio Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore

08/07/2025 | 18:19:06

Claudio Lotito è stato ricoverato all’ospedale Gemelli dopo un malore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ricovero è stato necessario per procedere agli accertamenti del caso in modo da capire quali siano state le cause. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti.

Foto: X Lazio